43 гектара и 500 мест: власти Москвы рассказали о новом коронавирусном центре

Возводящийся рядом с деревней Голохвастово коронавирусный медцентр, несмотря на сжатые сроки строительства, будет превосходить по техническому и инженерному оснащению уже использующуюся для размещения зараженных вирусом COVID-19 больницу в Коммунарке. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.

Медицинский центр для сдерживания коронавируса у деревни Голохвастово займет территорию в 43 гектара, он будет рассчитан на 500 пациентов. Как рассказал Бочкарев, для его строительства используются быстровозводимые конструкции, благодаря им сроки возведения исчисляются неделями.

«Если потребуется, то в дальнейшем мы будем использовать быстровозводимые конструкции для строительства медицинских центров. В настоящее время это решающий фактор, чтобы построить центр, который будет бороться за жизни и здоровье люде», - приводит слова заместителя мэра Москвы по строительству РИА Новости.

Ранее ВОЗ объявила о вспышке COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последней информации, по всему миру заразились 157 тысяч человек. В настоящее время случаи коронавируса выявили в более 140 государствах. Порядка 6 тысяч человек скончались, 75 тысяч пациентов вылечились. В Российской Федерации заражены около 60 человек.