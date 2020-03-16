Путин обсудил с президентом Финляндии меры по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 16 марта, стороны провели телефонные переговоры.
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте, в ходе которых стороны обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавируса.
В частности, как отметили в Кремле, возможные решения по работе пунктов пропуска на границе обеих стран будут приняты в тесном взаимодействии по линии служб и ведомств.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом, 86 случаев из которых являются завозными, сообщала ранее Татьяна Голикова.