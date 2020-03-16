Путин обсудил с президентом Финляндии меры по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте, в ходе которых стороны обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавируса.

В частности, как отметили в Кремле, возможные решения по работе пунктов пропуска на границе обеих стран будут приняты в тесном взаимодействии по линии служб и ведомств.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом, 86 случаев из которых являются завозными, сообщала ранее Татьяна Голикова.