На космодроме Куру приостановили запуски ракет

В Гвианском космическом центре (ГКЦ) приостанавливается подготовка к пускам ракет из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании-оператора космодрома Куру Arianespacе, пишет Роскосмос.

В начале месяца персонал Arianespace практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди туристов в соседнем населенном пункте.

На космодроме сообщили, что речь идет о переносе запуска ракеты Vega с группой спутников, запланированного на 24 марта, а также «Союза-СТ-А» с эмиратским аппаратом Falcon Eye-2, намечавшегося на 14 апреля.

Гвианский космический центр (космодром Куру) расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового типа коронавируса в мире.

Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 160 тысяч человек. Число скончавшихся составляет около шести с половиной тысяч, а выздоровевшими считаются более 77 тысяч человек. Первое место по всему миру занимает Китай, где зафиксировано более 81 тысячи случаев, свыше 3,2 тысячи погибших. На втором месте - Италия, далее - Южная Корея и Испания.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в России к настоящему времени зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из которых четверо уже вылечились. Еще 79 человек сейчас находятся в стационаре.