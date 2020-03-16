В Петербурге задержан подозреваемый в содействии терроризму
Предполагается, что в 2018 году гражданин перевел деньги на карту своего брата, находящегося в розыске, для финансирования террористической организации.
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В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 24-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Он подозревается в содействии террористической деятельности.
По версии оперативников, 17 августа 2018 года молодой человек по просьбе своего брата перевел ему сумму более 22 тысяч рублей. Мужчина находился в федеральном розыске за организацию террористической деятельности, а средства предназначались для финансирования группы, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится обыск по месту жительства подозреваемого, решается вопрос об его аресте.