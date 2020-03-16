Эксперт рассказал, у кого может появиться иммунитет к коронавирусу

Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев заявил, что те люди, кто уже однажды переболел коронавирусной инфекцией, не смогут заразиться повторно. По его словам, у таких пациентов вырабатывается иммунитет.

Что же касается случаев о повторном заражении, информация о которых неоднократно появлялась в СМИ, это может быть связано с ошибками в диагностике, уточняет РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он отметил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.