Эксперт рассказал, у кого может появиться иммунитет к коронавирусу
Люди, однажды переболевшие этой инфекцией, вероятнее всего, уже не смогут заразиться повторно.
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Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев заявил, что те люди, кто уже однажды переболел коронавирусной инфекцией, не смогут заразиться повторно. По его словам, у таких пациентов вырабатывается иммунитет.
Что же касается случаев о повторном заражении, информация о которых неоднократно появлялась в СМИ, это может быть связано с ошибками в диагностике, уточняет РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он отметил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.