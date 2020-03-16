Испанский врач назвал защищающие от коронавируса продукты

Взяв за основу принципы питания на средиземноморской диете, можно повысить иммунитет и тем самым дать отпор коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия, пишет Noticia.ru.

Главное, по мнению специалиста, включить в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени, так как они являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, так необходимыми для построения крепкого иммунитета. Ежедневно следует съедать по пять овощей и фруктов.

Что касается молочной продукции, то врач посоветовал сыры, молоко, йогурты. Также не стоит забывать о яйцах, бобовых.

Если говорить о мясе, то лучше сделать свой выбор в сторону птицы, но предпочтительнее будут рыбные блюда, считает испанский специалист.

«Переработанное мясо и вообще переработанные продукты нужно употреблять лишь изредка», - подчеркнул он.

Следует сократить употребление сахара и соли, на десерт можно употреблять сухофрукты, передает слова Фернандеса издание.

Также он обратил внимание на подкрепление диеты правильным образом жизни - необходима ежедневная физическая нагрузка не меньше получаса и полноценный отдых. Если следовать принципам правильного питания, позволяя своему организму отдыхать, иммунная система будет способна противостоять вирусам, считает доктор. Однако он сказал, что какой-то особенной диеты именно для коронавируса не существует.

Чтобы защититься от вируса, можно следовать простым советам в качестве мер безопасности, например, мыть руки, не касаться ими лица, носить медицинские маски и не забывать менять их каждые два часа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 000 человек, а умерли более 6 500 заболевших.