Между Севастополем и Евпаторией начнет курсировать экспресс

Севастополь и Евпаторию свяжет экспресс-электричка. Уже с апреля между городами начнут курсировать два комфортабельных поезда. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании.

Ежедневно они будут выполнять три рейса туда и обратно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и городе Саки. Время общего пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда - около 250 рублей.

Ранее на полуострове также запустили пригородное сообщение по маршруту Керчь - Анапа. Рельсовые автобусы ходят между Крымом и Краснодарским краем каждый день. В апреле этот маршрут продлят до Феодосии.