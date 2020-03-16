Между Севастополем и Евпаторией начнет курсировать экспресс
Ежедневно поезда будут выполнять три рейса туда и обратно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и городе Саки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Севастополь и Евпаторию свяжет экспресс-электричка. Уже с апреля между городами начнут курсировать два комфортабельных поезда. Об этом сообщают в Южной пригородной пассажирской компании.
Ежедневно они будут выполнять три рейса туда и обратно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и городе Саки. Время общего пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда - около 250 рублей.
Ранее на полуострове также запустили пригородное сообщение по маршруту Керчь - Анапа. Рельсовые автобусы ходят между Крымом и Краснодарским краем каждый день. В апреле этот маршрут продлят до Феодосии.