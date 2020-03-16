Столичным автомобилистам порекомендовали не спешить «переобуваться» на летнюю резину

Столичных водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах в связи с непогодой. Центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой сохранять постоянную внимательность и аккуратность за рулём.

В пресс-службе ведомства напомнили о необходимости о необходимости учитывать более длинный тормозной путь и соблюдать соответствующую дистанцию с другими транспортными средствами и прохожими.

Выпавший ранее снег и минусовая температура ночью могут сделать дороги Москвы крайне скользкими. В таких условиях водителям не рекомендуется использовать летнюю резину.