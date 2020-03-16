Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции

Российские ученые, юристы, журналисты и деятели культуры выступили против внесения поправок в Конституцию. Текст открытого письма был опубликован в Сети.

В обращении отмечается, что предложенные поправки к документу противоречат принципам равенства прав и свобод личности, разделения властей, независимости судов и автономности местного самоуправления.

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка, как антиконституционный переворот», - говорится в письме на сайте «Эха Москвы».

В поддержку обращения уже выступили более 350 человек.

Накануне в Госдуме обсудили 1300 поправок в Конституцию, которые поступили со всех регионов страны, после чего отобрали лучшие и провели тщательную работу над формулировками, чтобы избежать двойных толкований.