Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции

Светлана Головина
14:34 16.03.2020
По их мнению, внесение изменений нарушает принципы равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности.
Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российские ученые, юристы, журналисты и деятели культуры выступили против внесения поправок в Конституцию. Текст открытого письма был опубликован в Сети.

В обращении отмечается, что предложенные поправки к документу противоречат принципам равенства прав и свобод личности, разделения властей, независимости судов и автономности местного самоуправления.

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка, как антиконституционный переворот», - говорится в письме на сайте «Эха Москвы».

В поддержку обращения уже выступили более 350 человек. 

Накануне в Госдуме обсудили 1300 поправок в Конституцию, которые поступили со всех регионов страны, после чего отобрали лучшие и провели тщательную работу над формулировками, чтобы избежать двойных толкований.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата16.03.2020, 15:00
Первая аэрофотосъемка Москвы и судьба знамен рейха: Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»
Дата15.03.2020, 13:34
Завершающие игры еврокубков UEFA могут пройти в формате «финал четырех»
Дата16.03.2020, 12:48
Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:47 В стране и мире
Видео
«Девять десятых паникерства»: почему Европа оказалась не готова к COVID-19
14:34 В стране и мире
Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции
14:20 В стране и мире
В Кремле не видят повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса
14:00 В стране и мире
Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией
13:54 В стране и мире
Видео
В Кремле прокомментировали закрытие границ с Белоруссией
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Видео
Ловкие и смелые: игры двух ярко-желтых харз в парке «Земля леопарда» попали на видео
В Чили обнаружили уникальный советский автомобиль
Видео
Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР
Видео
Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.