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«Девять десятых паникерства»: почему Европа оказалась не готова к COVID-19

Татьяна Полуказакова
14:47 16.03.2020
Методы, которыми борются с эпидемией и в Китае, и в Европе, одинаковы. Они направлены на ограничение распространения вируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Очаг коронавируса переместился из Китая в Европу. И теперь эпицентр пандемии находится в Италии. Сейчас там ежедневно фиксируется больше зараженных, чем во время пика эпидемии в Китае. Закрыты всемирно известные достопримечательности, приостановлено авиасообщение, не работают кафе и кинотеатры. По всей Европе огромное число людей находятся на вынужденном карантине. Почему Запад оказался не готов к эпидемии, объяснил политолог Андрей Бунич.

«Общей программы не существует, и каждая страна в отдельности принимает меры. Сложность в том, что кто-то должен принять решение о том, что в стране коронавирус. Это, соответственно, политические интересы разные. А поскольку стран много, одни согласны это декларировать, другие не согласны. Поэтому, естественно, есть преимущество в китайской централизованной модели управления. В таких случаях, когда эпидемия, надо быстро принимать решения, быстро купировать. В Европе это все, конечно, невозможно. Поэтому здесь кто-то что-то сделал, там отказались делать. И нельзя заставить никого, потому что все должны принять решение самостоятельно. Так что там вероятны какие-то тяжелые последствия», - заявил собеседник «Звезды» в студии программы «Сегодня утром».

При этом, по его словам, методы борьбы с эпидемиями одинаковы для всех стран мира. Они все направлены на ограничение распространения вируса.

«В итоге методы все одинаковые. Поэтому они их применяют, но применяют плохо, не так, как Китай, поскольку координация отсутствует. И тут же начинаются какие-то политические игры. Кто-то начинает распространять паникерские настроения. Я думаю, что здесь этого паникерства, наверное, девять десятых», - добавил Бунич.

Он также отметил, что страховая система Европы построена на деньгах. И к эпидемиям она не готова.

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