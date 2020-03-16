В Кремле не видят повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время поводов для решения о введении в РФ чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нет.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что пока рано делать заключения об эффективности принимаемых в России мер в связи с коронавирусом.

По словам Пескова, оперативным штабом по борьбе с инфекцией «принимаются очень энергичные меры».

Также пресс-секретарь президента прокомментировал закрытие границы Белоруссии с Россией из-за распространения коронавируса.

Напомним, режим ЧС ранее был введен несколькими государствами из-за распространения инфекции COVID-19.