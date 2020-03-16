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Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией

Светлана Головина
14:00 16.03.2020
По его словам, в Белоруссии проводятся все необходимые меры по противодействию распространения опасной инфекции. 
Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и заявил, что на территории республики адекватно реагируют на все угрозы.

Он отметил, что в связи с резким спросом на индивидуальные средства защиты, в частности медицинские маски, предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства.

Лукашенко также высказался и по поводу закрытия Россией границы с республикой. По его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса», когда на территории Белоруссии обстановка относительно спокойная.

«У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», - цитирует его агентство «Белта».

Согласно данным Минздрава, коронавирусная инфекция в республике была диагностирована у 27 граждан.

Решение о закрытии границы с Белоруссией было принято накануне. О нем сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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