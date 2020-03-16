Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и заявил, что на территории республики адекватно реагируют на все угрозы.

Он отметил, что в связи с резким спросом на индивидуальные средства защиты, в частности медицинские маски, предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства.

Лукашенко также высказался и по поводу закрытия Россией границы с республикой. По его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса», когда на территории Белоруссии обстановка относительно спокойная.

«У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», - цитирует его агентство «Белта».

Согласно данным Минздрава, коронавирусная инфекция в республике была диагностирована у 27 граждан.

Решение о закрытии границы с Белоруссией было принято накануне. О нем сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.