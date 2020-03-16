В Кремле прокомментировали закрытие границ с Белоруссией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на понимание Белоруссией мер по закрытию российско-белорусской границы в связи с коронавирусом.

По словам представителя Кремля, Россия принимает те меры, которые считает необходимыми.

«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии во время пандемии коронавируса», - сказал Песков.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что Россия временно закрывает границы с Белоруссией. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что это решение его озадачило.