Заморозки вернутся: синоптики предупредили россиян о резком изменении погоды

Аномально жаркая погода в южной части России сменится заморозками и резким похолоданием с приходом холодных воздушных масс, которые уже существенно понизили температуру в центре Европейской части страны. Об этом сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что на протяжении прошлой недели в Краснодарском крае температура достигала отметки +23 градусов, в Майкопе - до +26.

«По сравнению с предыдущими значениями температура снизится на 18 - 20 градусов. Так, в Крыму прогнозируются заморозки от минус 2 до -7 градусов, в Краснодарском крае столбики термометров опустятся до -6», - уточнил Вильфанд.

Однако в это же время в южной части Сибири - Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае - температура окажется выше нормы на 8-10 градусов в течение рабочих дней с 16 по 20 марта.

«В Якутске температура составит от минус трех до -4 градусов. В середине марта - это невероятно высокие температуры», - сказал Вильфанд.

Незадолго до этого в Гидрометцентре рассказали из-за чего в Москву пришли снежные осадки и похолодание.