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В Красноярске госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

Наталия Майорова
13:15 16.03.2020
Сообщается, что житель Красноярска недавно прибыл из Австрии. Его анализы уже были отправлены на проверку.
В Красноярске госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Красноярске госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

По его словам, мужчина прибыл из Австрии. Его анализы уже были отправлены на проверку.

«Этот гражданин прибыл вчера из Австрии, и, по предварительным тестам, у него выявлен положительный результат. Но это только тестовые исследования», - отметил Подкорытов.

По его словам, на территории края под медицинским наблюдением находятся 278 человек. Проводится лабораторное обследование всех лиц, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

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