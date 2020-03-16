Курс евро превысил 84 рубля

В понедельник, 16 марта, в ходе торгов на Московской бирже российский рубль продолжил свое снижение по отношению к евро и доллару.

По данным биржи, рост евро был зафиксирован на 3,11 рубля, в результате чего составил 84,17 рубля за одну единицу европейской валюты, доллар - на 2,18 и остановился на отметке 74,78 рубля, пишет РИА Новости.

Напомним, что резкие скачки валюты произошли после обвала нефтяных котировок, вследствие срыва сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о сокращении добычи нефти.