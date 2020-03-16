В Госдуме назвали преимущества автоматического начисления пенсий

В России начисление пенсий хотят сделать автоматическим. Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, в чем плюс такой системы.

«В случае с автоматическим начислением меньше надо будет гражданам совершать ненужных действий. В рамках межведомственного взаимодействия вся информация имеется. И вопросы, связанные с назначением (пенсии. - Прим. ред.), можно решить путем получения информации от соответствующих органов. Это никак не влияет на размер. Это ускоряет и упрощает (процедуру. - Прим. ред.)», - сообщил Нилов телеканалу «360».

Парламентарий счел здравой идеей информирование населения о размере пенсионных накоплений. В настоящее время многие граждане не задумываются о пенсии, заработную плату получают «в конвертах» и трудоустроены неофициально.

При достижении пенсионного возраста в таких случаях выясняется, что не хватает трудовых баллов и стажа. Приходится либо ждать еще в течение пяти лет до получения социальной пенсии, либо «докупать самостоятельно страховые баллы», либо продолжать работать.

По словам Нилова, получая с 45 лет сведения, гражданин сможет следить за динамикой и размером пенсии. Это повышает определенную ответственность, грамотность, меры контроля и - самое главное - дает полное понимание картины будущего, когда настанет пенсионный возраст.

Законопроект в правительство хотят представить уже в сентябре. Программу в пилотном режиме собираются запустить сразу в нескольких регионах с 1 июля 2021 года.

В России социальную пенсию назначают в нескольких случаях: при потере кормильца, по инвалидности или по достижении возраста нетрудоспособности, который на пять лет больше, чем для получателя страховой пенсии. Данные идут в Пенсионный фонд, который и определяет выплату.