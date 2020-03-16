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В «Газпром нефти» объяснили, чем полезны низкие цены на нефть

Анна Берестовая
01:25 16.03.2020
В компании заявили, что Россия сможет благополучно перенести даже долгий период низких цен.
В «Газпром нефти» объяснили, чем полезны низкие цены на нефть
© Фото: Gazprom, globallookpress

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что в снижении цен на нефть есть положительные стороны. По его словам, низкие цены (при средних $3–5 за баррель для России) хоть и не слишком хороши для рынка, но могут способствовать его оздоровлению. Такие изменения приведут к исчезновению проектов с высокой себестоимостью, что в долгосрочной перспективе позитивно отразится на развитии российского нефтяного сектора.

Дюков объяснил, что низкий уровень долга должен позволить России перенести без больших потерь даже длительный период пониженных цен. Более того, страна имеет потенциал не просто сохранить, но и увеличить нефтедобычу. Об этом глава «Газпром нефти» сообщил  в эфире канала «Россия 1».

Ранее, 6 марта, страны альянса ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу относительно изменения интенсивности добычи нефти и объявили о прекращении действия прошлых договоренностей. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. Следствием этого стало резкое падение курса рубля.

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