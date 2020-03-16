Эксперт объяснил, почему подорожание сотовой связи неизбежно

Гендиректор одного из информационно-аналитических агентств Денис Кусков прокомментировал грядущее подорожание цен на услуги сотовой связи.

«Мы проходили прежние кризисы 2008 и 2014 годов. При этом нужно понимать, что операторы каждый год должны исполнять “закон Яровой”, который требует ежегодного увеличения данных и это приводит к увеличению стоимости услуг. Поэтому без коронавируса, без общедоступных сайтов связь подорожала бы на 10-12%, если мы не решим вопрос со всеми другими аспектами, конечно, подорожание может составить гораздо большую сумму», - сказал он.

Рост цен на услуги сотовой связи в России ожидается примерно на 20%. Об этом сказано в проекте предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.

Отмечается, что эта мера является неизбежной в случае, если государство не сможет обеспечить операторам компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.