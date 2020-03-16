В Узбекистане россиян с подозрением на коронавирус отпустили с карантина

Двадцать россиян, в том числе четверо детей, прибывших в начале марта чартером из Сеула в Ташкент и помещенных на карантин из-за коронавируса, отпущены и могут вернуться домой. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.

С сегодняшнего дня Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. Регулярные рейсы остаются в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. За сутки в России выявили еще четырех заболевших: троих в Московской области, одного - в Тюменской. По информации оперативного штаба, все они в последние две недели посещали Европу.

В понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что принято решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.