В Узбекистане россиян с подозрением на коронавирус отпустили с карантина
С сегодняшнего дня Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами.
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Двадцать россиян, в том числе четверо детей, прибывших в начале марта чартером из Сеула в Ташкент и помещенных на карантин из-за коронавируса, отпущены и могут вернуться домой. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.
С сегодняшнего дня Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. Регулярные рейсы остаются в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. За сутки в России выявили еще четырех заболевших: троих в Московской области, одного - в Тюменской. По информации оперативного штаба, все они в последние две недели посещали Европу.
В понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что принято решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.