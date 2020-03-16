Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции

В связи с распространением коронавируса COVID-2019 по всему миру усиливаются меры безопасности, а сами представители власти пытаются противостоять заболеванию различными индивидуальными способами.

В воскресенье, 15 марта, папа римский Франциск покинул Ватикан, чтобы помолиться за избавление от пандемии в двух римских базиликах - Санта-Мария-Маджоре и Сан-Марчелло-аль-Корсо, в которой хранится чудотворное распятие. В 1522 году его выносили на уличную процессию с молитвой об окончании эпидемии чумы.

В Лондоне королева Елизавета и ее супруг Филипп на время эпидемии решили покинуть Букингемский дворец и переехать в Виндзорский замок, а в Сербии президент страны Александр Вучич ввел чрезвычайное положение.

Резкий скачок заболевших накануне был зафиксирован в Испании - 1500 новых случаев за сутки. На данный момент власти страны полностью перекрыли морское и авиационное сообщение не только с другими регионами, но и с внешним миром.

На территории Германии поставками продуктов первой необходимости займутся служащие бундесвера, и, судя по тому, как сейчас выглядят полки в магазинах, военная операция вот-вот начнется.

В то же время во Франции не стали отменять муниципальные выборы - на каждом участке организовали емкости с дезинфицирующими средствами. Оставить свой голос пришли и президент Эмманюэль Макрон с супругой, которые в целях защиты даже не использовали медицинские маски.

Также от команды был изолирован главный тренер аргентинского футбольного клуба Диего Марадона, а в Соединенных Штатах тяжелая ситуация сложилась в работе киностудий, которые отменяют съемки. Сейчас известно о том, что заморожено производство фильма про Бэтмена, отказались от съемок сериала Netflix, Universal, Paramount и Warner Brothers.

Последней страной в Европе, где не выявлено ни одного случая коронавируса, остается Черногория​​​. Накануне власти приняли ряд новых мер по борьбе с инфекцией, в результате чего запрещается въезд для иностранцев и вводится обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа граждан. Помимо этого закрываются кафе и рестораны, спортивные и игровые залы, дискотеки и ночные клубы.