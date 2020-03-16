На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Инфекция наблюдается у двух жителей Черновицкой области.
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Черновицкой области Украины зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Как уточняется на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook, число заболевших коронавирусом в стране возросло до пяти человек.
В сообщении также отмечается, что при подозрении на инфекцию необходимо обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что очереди из украинцев растянулись на много километров на границе Украины и Польши. Люди больше суток не могут вернуться на родину, так как с 14 по 15 марта Польша закрыла свою границу, оставив только три крупных пункта пропуска, пока будет действовать карантин. Остальные пять будут закрыты как минимум на две недели, на время действия карантина.