Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил о симптомах и течении болезни.

«Заболел, в общем, коронавирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных… случаев заражения по России», - сообщил спортсмен на своей странице в Instagram.

По словам Тюшкевича, несмотря на отсутствие признаков простуды, он после возвращения из Франции сдал соответствующие анализы, и их результат «показал, что коронавирус есть». Спустя день у него появились и симптомы заболевания.

«Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - давление в верхней части груди. Четвертый - уже ночью температура поднялась до 39 (градусов) и плохо снижается какими-либо таблетками», - завил спортсмен.

Он также уточнил, что позже температура немного снизилась.

Тюшкевич посоветовал жителям Петербурга поменьше ходить в людные места и сидеть дома.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». В документе сказано, что с 16 марта до 30 апреля 2020 года в городе устанавливается запрет на проведение спортивных, театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и прочих массовых мероприятий с количеством участников свыше тысячи человек. Гражданам порекомендовали воздержаться от поездок за пределы России, а также от посещения массовых мероприятий.