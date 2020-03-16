Главврач Московской больницы рассказал, чем опасен побег пациентки из стационара в Коммунарке

Главный врач Московской больницы №40 Денис Проценко прокомментировал ситуацию по поводу побега пациентки из стационара в Коммунарке, находящейся на карантине. Видеообращение было опубликовано в паблике «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Он подчеркнул, что самое страшное в данной ситуации то, что от момента самовольного ухода из стационара до поиска милицией, пациенты «действительно представляют собой биологическую угрозу распространения вируса».

«Еще раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будет продолжать работать для вас», - сказал Проценко.

На данный момент в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из которых был диагностирован коронавирус.