В погранкомитете Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

МИД Белоруссии находится в контакте с российским коллегами из-за решения Москвы о закрытии границы для передвижения людей. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз.

«В настоящее время полной официальной информацией (о закрытии РФ границы с республикой. - Прим. ред.) МИД Белоруссии не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российским коллегами», - сказал пресс-секретарь.

Погранкомитет Белоруссии, в свою очередь, пока не принимал решений в связи с закрытием Россией границы с республикой для передвижения людей, пограничных постов с белорусской стороны по-прежнему нет. Об этом сообщил официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что если Белоруссии понадобится контролировать пропуск из России, то тогда будут приниматься решения. При этом, по словам Бычковского, решение должно приниматься на уровне правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 153 тысяч человек в 143 государствах, большинство смогли победить болезнь, более 5,7 тысячи человек скончались.