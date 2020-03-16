СМИ: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Рост цен на услуги сотовой связи в России ожидается примерно на 20%, говорится в проекте предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.



Отмечается, что данная мера неизбежна в случае, если государство не сможет обеспечить операторам компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.

В тоже время, согласно документу, операторы предлагают несколько вариантов компенсации затрат - введение налоговых льгот или запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.

Помимо этого в качестве одной из причин также выступает и резкое падения курса рубля, пишет «Коммерсантъ».