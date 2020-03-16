У актрисы Ольги Куриленко подтвердилось наличие коронавируса

Голливудская звезда российско-украинского происхождения актриса Ольга Куриленко сообщила о заболевании коронавирусом. На своей странице в Instagram исполнительница роли девушки Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008 год) написала, что чувствует недомогание уже на протяжении недели.

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«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез! », - предупредила Куриленко своих подписчиков.

Напомним, на прошлой неделе также стало известно о наличии китайского Covid-2019 у супружеской четы актера Тома Хэнкса и Риты Уилсон. Они почувствовали себя простудившимися, находясь в Австралии. Первым симптомом стало появление озноба. Сдав анализы, Хэнкс и Уилсон поняли, что больны.

Ранее коронавирусом заразился 25-летний защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани. По информации клуба, спортсмен чувствует себя хорошо. Он и его окружение находятся на карантине.