В Коми введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В республике Коми в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса будет введен режим повышенной готовности. Об этом рассказал у себя в соцсетях глава субъекта РФ Сергей Гапликов.

Гапликов сообщил, что указ о введении режима уже подписан. Глава республики объяснил такие меры все большим распространением вируса в мире и в России, регистрацией новых случаев заражения в некоторых регионах страны и угрозой появления вируса в Коми.

С 16 марта школам, вузам и средним специальным учебным заведениям республики рекомендуется перевести учеников и студентов на дистанционное обучение. Все спортивные и культурные массовые мероприятия будут отменены. Населению настоятельно советуют не посещать места с большим количеством людей и следить за соблюдением гигиены.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 по решению ВОЗ от 11 марта текущего года была объявлена пандемией. С момента появления нового вируса было зарегистрировано более 153 тысяч зараженных в более чем 140 странах мира.

В соответствие с последней информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России общее число случаев заражения коронавирусом составляет 63.