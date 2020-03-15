Военная полиция России прибыла к месту сбора для совместного патрулирования с Турцией в Идлибе

Российская военная полиция прибыла к месту сбора с турецкими военнослужащими для проведения совместного патрулирования на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Патрулирование организовано совместным российско-турецким координационным центром.

Российские и турецкие военнослужащие выдвинутся от населенного пункта Трумба. Патрульные ставят своей целью обеспечить порядок и мирную жизнь на прилегающей к трассе территории, а также обеспечить гарантию невозобновления вооруженных столкновений в регионе.

Напомним, совместное патрулирование стало результатом переговоров представителей российского Министерства обороны с турецкой стороной, состоявшихся недавно в Анкаре. Двусторонние контакты позволяют успешно реализовывать достигнутые главами государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашения.