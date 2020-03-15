Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща. Антон Самойлов заявил, что есть одна причина, из-за которой блюдо становится слишком жирным.

«Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон, получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», - цитирует Самойлова «Днепропетровская панорама».

Причем спасти неудачно приготовленное блюдо после перебора с зажаркой будет, по словам шеф-повара, будет уже невозможно.

Ранее телеканал BBC заявил, что борщ, из-за того, что он является частью национальной кухни, можно рассматривать как российскую пропаганду.