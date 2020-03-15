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Безумие толпы: обстрел российского посольства в Киеве попал на видео

Ян Брацкий
09:34 15.03.2020
Националисты скандировали антироссийские лозунги, жгли файеры и забрасывали территорию дипмиссии камнями.
© Видео: Новости, YouTube © Фото: Новости, YouTube

Опубликовано видео беспорядков, которые организовали украинские националисты под окнами российского посольства в Киеве. Акция прошла накануне вечером. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги, жгли файеры и забрасывали территорию дипмиссии камнями и петардами. В какой-то момент, горящий фальшфейер приземлился на крышу здания.

Сотрудники полиции и национальной гвардии, которые взяли территорию посольства под усиленную охрану, бесчинствам радикалов особо не мешали, ограничившись установкой временного ограждения, которое довольно быстро снесли протестующие.

По данным полиции, маршем по киевским улицам прошлись порядка 400 человек. Конечной точкой их маршрута стал президентский офис Владимира Зеленского. Националисты зачитали список требований к властям, среди которых отставка главы офиса Андрея Ермака за договоренность о создании Консультативного совета по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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