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Клинический психолог назвал причину отсутствия у россиян страха перед коронавирусом

Егор Левин
08:43 15.03.2020
По мнению специалиста, молодежь в РФ более подвержена панике вокруг инфекции по сравнению со старшими поколениями.
Клинический психолог назвал причину отсутствия у россиян страха перед коронавирусом
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallokpress

Клинический психолог назвал причину того, почему россияне переживают по поводу коронавируса в разы меньше европейцев. По мнению врача Михаила Хорса, это связано с их моральной закалкой после множества серьезных исторических испытаний.

Специалист отметил, что по сравнению с различными событиями, имеющими негативный оттенок, которые происходили на протяжении всего периода развития страны, пандемия коронавируса явно не является для россиян чем-то особенно страшным.

«Мы более опытные как общество. Для нас, как для социума, это не так тревожно. У нас за последние 30 лет таких историй было несколько похожих, связанных с серьезными жизненными испытаниями. А в Европе жили стабильно, и отсутствие этого опыта делает их слабее», - сказал психолог.

Однако Хорс также заявил, что это скорее относится только к старшим поколениям граждан, у которых в целом меньше каких бы то ни было страхов, чем у молодежи.

«Во-первых, они (молодые люди - прим. ред.) через этот опыт не проходили, а во-вторых, потому что сейчас, зачастую, детей, воспитывая, стараются ограничить от боли и от реалий жизненных», - заявил врач порталу Nation News.

Ранее в Ленинградской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. В Боткинскую больницу госпитализировали женщину, вернувшуюся из поездки в Италию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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