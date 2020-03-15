В Великобритании умер создатель музыкального направления Industrial Дженезис Пи-Орридж

В Великобритании, в возрасте 70 лет, ушел из жизни знаменитый музыкант Дженезис Пи-Орридж. Последние годы он тяжело болел и боролся с онкологическим заболеванием. В мире музыки Пи-Орридж известен тем, что является создателем стиля Industrial.

«Дорогие друзья, семья и любящие сторонники, мы с очень тяжелым сердцем объявляем о смерти нашего любимого отца. Он боролся с лейкемией в течение двух с половиной лет», - приводит издание The Guardian заявление семьи покойного.

Карьеру музыканта Дженезис начал в 1968 году, когда создал перфоманс-группу C.O.U.M. Transmission. Однако, самым знаменитым проектом исполнителя стал коллектив Psychic TV, отыгравший свои последние концерты в 2018 году.

По сообщению родственников и друзей, Дженезис Пи-Орридж будет похоронен рядом с могилой своей жены, которая умерла в 2007 году.