Маск усомнился в опасности коронавируса и потерял пять миллиардов долларов

Знаменитый миллиардер Илон Маск назвал глупостью панику по поводу коронавируса и усомнился в опасности заражения своих подчиненных. Сотрудникам своей компании он разослал письма, в которых указал, что инфекция коронавируса не входит даже в первую сотню главных угроз для жизни американских граждан, сообщает BuzzFeed.

По мнению Маска, риск погибнуть в автокатастрофе несоизмеримо выше, чем наступление летального исхода в результате заражения вирусом. Однако, Маск все же предложил своим сотрудникам остаться дома, если они чувствуют недомогание.

Неоднозначные заявления Маска, которые он ранее опубликовал на своей странице в Twitter, вызвали неоднозначную реакцию в обществе и обрушили акции его компаний. Ситуация на мировых фондовых рынках только усугубила падение. В итоге Маск за одну неделю потерял более пяти миллиардов долларов, сообщает Forbes.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции временно не работают заводы Илона Маска в Китае, на которых производят компоненты для электромобилей Tesla. По последним данным, во всем мире зафиксировано уже более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом.