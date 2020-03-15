Ловкие и смелые: игры двух ярко-желтых харз в парке «Земля леопарда» попали на видео

В Сети опубликовали видео игр двух харз в национальном парке «Земля леопарда». Кадры получены с помощью фотоловушки.

Только на Дальнем Востоке можно увидеть подобное - ярко-желтый окрас зверя на фоне белого снега. На кадрах запечатлены две харзы, что-то увлеченно разыскивающие в снегу. Сначала одна рыла его носом, перепрыгивая с кочки на кочку, а затем к ней присоединилась еще одна. Ролик опубликован в Instagram.

Харза, или индийская куница - представитель тропической фауны наряду с леопардами и тиграми. Как видно по кадрам, уникальный хищник приспособился к суровому климату и не страдает от снега.