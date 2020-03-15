Дети в масках: не пришедший на допрос Порошенко вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко успел вернуться в страну до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Он прилетел из Испании в аэропорт Борисполь в ночь на 15 марта.

На первых кадрах видео заметно, что Порошенко прилетел вместе со своими детьми. На них были надеты маски. Практически сразу после выхода из дверей аэропорта экс-президент и его дети расселись по двум «мерседесам» и уехали. Отвечать на вопросы присутствующих журналистов Порошенко отказался. Видео опубликовано порталом «Страна.UA».

Ранее сообщалось, что Порошенко успел вернуться домой до закрытия границы страны из-за пандемии коронавируса. Он отказался отвечать на вопрос, почему не явился на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 13 марта.