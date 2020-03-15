Канцлер Австрии назвал коронавирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал эпидемию коронавируса самым серьезным испытанием для страны со времен Второй Мировой войны. В интервью австрийскому телеканалу политик заявил, что замедление темпов распространения инфекции является абсолютным приоритетом для его правительства.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других целях, стоящих перед правительством вы можете поговорить со мной через неделю или месяц», - заявил Курц в интервью телеканалу ORF TV.

В настоящий момент власти страны находятся в очень сложном положении, отметил канцлер Курц. С одной стороны необходимо принимать самые строгие карантинные меры, а с другой - обеспечить нормальное функционирование государства.

«Сейчас мы должны быть решительны, мы должны, самое позднее до понедельника, закрыть республику на аварийный режим. Этот тот минимум, который необходим, чтобы замедлить распространение вируса и позволить нашей экономической и общественной жизни вернуться в прежнее русло», - добавил политик.

Власти Австрии уже разработали комплекс защитных мер, пояснил Себастьян Курц. Среди них: ограничение на въезд туристов из Италии без медицинских справок, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Кроме того, в стране закрываются школы, детские сады и университеты, учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Гражданам Австрии предписано незамедлительно вернуться из Италии и пройти полное медицинское обследование.