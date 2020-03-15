В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Причины произошедшего устанавливаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России
В МЧС России «Звезде» рассказали об обстоятельствах произошедшего в Астрахани возгорания крупного жилого дома. В общей сложности огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
«15 марта в 03.30 часов в службу спасения поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Геологов. в доме проживал 21 человек, из них пятеро детей. Все жильцы эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Повреждена внутренняя отделка и кровля жилого дома на площади 200 квадратных метров. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
На кадрах с места происшествия видно, что пламя полностью охватило всю постройку. К тушению объемного возгорания привлекли пожарные и спасательные расчеты.