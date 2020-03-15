Кашлявший в метро Алма-Аты пранкер получил десять суток ареста

Житель казахстанского Алма-Аты, который имитировал кашель в метро города ради съемки розыгрышей на видео, арестован на десять суток по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Молодой житель города опубликовал снятые им ролики в социальных сетях. Там они и привлекли внимание служителей правопорядка. В полиции отметили, что подобные шутки в период пандемии коронавируса заслуживают наказания.

«Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

По информации ВОЗ, инфекция зафиксирована в 135 странах мира, включая заморские территории. Число скончавшихся за 24 часа выросло на 424 человека и достигло 2199.