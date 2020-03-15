Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границы

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся домой из Испании. Он успел прилететь в страну до закрытия границы, которое из-за угрозы распространения коронавируса должно состояться в полночь 17 марта.

По информации издания «Страна.ua», в киевский аэропорт Борисполь экс-президент прилетел вместе с тремя детьми, на лицах которых были надеты медицинские маски. Сообщается, что Порошенко накануне забрал их из Лондона.

Бывший украинский лидер отказался отвечать на вопрос, почему он не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Он был запланирован на 13 марта, и тогда следователь должен был вручить Порошенко уведомление о подозрении по одному из уголовных дел.

Ранее несколько украинских изданий сообщали, что 8 марта экс-президент вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

На Украине Порошенко проходит в качестве свидетеля по 13 уголовным делам, среди них - злоупотребление служебными полномочиями и вмешательство в деятельность судей.