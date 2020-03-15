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Минобороны США порекомендовало перестать обниматься в Пентагоне

Роман Захаров
04:39 15.03.2020
Сотрудникам американского оборонного ведомства также советуют избегать поездок, в которых нет острой необходимости, особенно в районы, где зафиксированы вспышки COVID-19.
Минобороны США порекомендовало перестать обниматься в Пентагоне
© Фото: Frank May, globallookpress

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился повысить уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства в штате Виргиния в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны США.

Уровень будет повышен до категории «Браво» - третьей по пятибалльной шкале Пентагона. Кроме стандартных мер предосторожности и санобработки помещений, работникам ведомства и военнослужащим теперь рекомендовано избегать физических контактов друг с другом. Речь, в частности, идет о рукопожатиях и объятиях.

Также сотрудникам американского оборонного ведомства советуют избегать поездок, в которых нет острой необходимости, особенно в районы, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Одновременно с этим до категории «Чарли» повышен уровень защиты в домах ветеранов вооруженных сил в городе Вашингтон и в штате Миссисипи.
К настоящему моменту в Соединенных Штатах выявлено 2572 случая заражения новым коронавирусом, 51 человек скончался.

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