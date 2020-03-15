Минобороны США порекомендовало перестать обниматься в Пентагоне

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился повысить уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства в штате Виргиния в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны США.

Уровень будет повышен до категории «Браво» - третьей по пятибалльной шкале Пентагона. Кроме стандартных мер предосторожности и санобработки помещений, работникам ведомства и военнослужащим теперь рекомендовано избегать физических контактов друг с другом. Речь, в частности, идет о рукопожатиях и объятиях.

Также сотрудникам американского оборонного ведомства советуют избегать поездок, в которых нет острой необходимости, особенно в районы, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Одновременно с этим до категории «Чарли» повышен уровень защиты в домах ветеранов вооруженных сил в городе Вашингтон и в штате Миссисипи.

К настоящему моменту в Соединенных Штатах выявлено 2572 случая заражения новым коронавирусом, 51 человек скончался.