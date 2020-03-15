Радикалы в Киеве обстреляли российское посольство из ракетницы

Участники марша в Киеве, приуроченного к так называемому Дню добровольца, атаковали российское посольство. Митингующие, среди которых были и сторонники радикальных организаций, обстреляли дипмиссию из ракетницы. Дебоширы также бросали в здание петарды и зажженные фейеры, и осквернили флаг РФ.

В связи с произошедшим, возле дипломатического представительства были значительно усилены меры безопасности. В район ЧП стянули несколько сотен бойцов Национальной гвардии и десятки автомобилей полиции, пишет «Страна.ua».