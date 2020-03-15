«Нас отправили в Париж»: новые подробности о судьбе россиян с Costa Magica

Россиян, находившихся на борту круизного лайнера Costa Magica, отправили в Париж, откуда они вылетят в Москву. Об этом «Звезде» рассказал один из пассажиров корабля Михаил Нефедов.

«Сегодня нам купили билеты и уже отправили нас в Париж, где нас пересадят на специальный лайнер и отправят в Москву», - сообщил мужчина.

Ранее другой российский турист, находившийся на Costa Magica, Олег Овчинников, сообщил, что всех пассажиров круизного лайнера высадили в Гваделупе.

Напомним, несколькими днями ранее у двух пассажиров Costa Magica был выявлен коронавирус. Лайнер причалил к острову Мартиника в Карибском море, где инфицированных передали медикам. Другим пассажирам сойти на берег не разрешили, что спровоцировала волну недовольства среди находившихся на борту туристов. Спустя какое-то время конфликт удалось уладить, а корабль отправился в Гваделупу.