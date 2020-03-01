В Армении появился первый инфицированный коронавирусом

Первый случай инфицирования новым видом коронавируса зафиксирован в Армении. Положительные результаты теста получил молодой человек, недавно вернувшейся из Ирана. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом подтвержденном случае заболевания. Это 29-летний мужчина, который 28 февраля прилетел вместе с супругой из Ирана», - написал Пашинян в Facebook.

Премьер-министр добавил, что заболевший сам обратился к врачам и сдал все необходимые тесты на наличие вируса. На данный момент молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Сейчас медики проверяют всех людей, с которыми контактировал инфицированный. Речь идет о пассажирах рейса из Тегерана, пограничниках и таксисте.

«Очень важно, что результаты теста на коронавирус у супруги заболевшего оказались отрицательными», - написал премьер.

Правительство Армении примет все необходимые меры профилактики по нераспространению коронавируса, которые разработала Всемирная организация здравоохранения.