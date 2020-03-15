Изучение ранней Вселенной и экзопланет: иностранцы планируют присоединиться к российскому проекту «Спектр-УФ»

В научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ» хотят принять участие более 10 научных коллективов из разных стран. Об этом рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

«Собрано 14 заявок из разных стран на пока еще не существующую обсерваторию», - отметил ученый.

Главным инструментом астрофизической обсерватории «Спектр-УФ» является космический телескоп, диаметр главного зеркала которого составляет 1,7 метра. Он будет оснащен спектографами высокого и низкого разрешения, а также камерами. Все это позволит ученым получать высококачественные изображения в ультрафиолетовом диапазоне. Как сообщают РИА Новости, по характеристикам этот телескоп похож на американский «Хаббл».

С помощью обсерватории астрофизики будут проводить наблюдения в участке ультрафиолетового спектра, который недоступен наземным телескопам. Ученые смогут масштабнее изучить, например, физические процессы в ранней Вселенной, эволюцию галактик, образование звезд, экзопланеты и кометы.

Над созданием обсерватории «Спектр-УФ» работают Россия и Испания. Отмечается, что ее запустят в космос с космодрома «Восточный» на ракете «Ангара-А5».