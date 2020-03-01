В списке ЮНЕСКО: в Алеппо восстанавливается легендарный ремесленный рынок

В Алеппо постепенно возвращается жизнь - бежавшие из подконтрольного боевикам Идлиба ремесленники открывают в городе лавки и возвращаются к своим древним искусствам. Все они обосновались на крытом рынке Старого города Аль-Мадина, длина торговых рядов которого составляет 13 километров. Рынок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в него возвращается жизнь: здесь трудятся каменщики, ткачи и многие другие работники. На Аль-Мадине можно вновь найти пропавшую сирийскую чеканку: мастера восстанавливают кузни, в которых работали еще их прадеды. Здесь можно найти сувенирные мечи, шлемы, доспехи, посуду и светильники. Обращаются к мастерам и желающие отреставрировать вековые фамильные реликвии.

Большинство кузниц все еще закрыты, многие известные чеканщики покинули город, некоторые погибли. Но заказов при этом поступает уже немыслимо много - в очереди к чеканщикам стоят рестораторы и коллекционеры Ближнего Востока и Европы.