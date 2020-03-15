Стали известны результаты теста Трампа на коронавирус

В Белом доме рассказали о результатах теста Дональда Трампа на коронавирус. В сообщении лечащего врача президента США говорится, что они оказались отрицательными, передает CNN.

«Я получил результаты, они отрицательные», - заявил медик.

Провериться на наличие инфекции американский лидер решил после общения с членами бразильской делегации, у одного из участников которой позднее был выявлен коронавирус.