Стали известны результаты теста Трампа на коронавирус
Лечащий врач президента США заявил, что он абсолютно здоров.
© Фото: Shawn Thew, globallookpress
В Белом доме рассказали о результатах теста Дональда Трампа на коронавирус. В сообщении лечащего врача президента США говорится, что они оказались отрицательными, передает CNN.
«Я получил результаты, они отрицательные», - заявил медик.
Провериться на наличие инфекции американский лидер решил после общения с членами бразильской делегации, у одного из участников которой позднее был выявлен коронавирус.