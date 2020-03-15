Число умерших от коронавируса во Франции возросло до 120

Во Франции от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончалось 120 человек. Эта информация была предоставлена сегодня, 15 марта, Главным управлением здравоохранения страны.

В соответствие с оглашенными данными, за последние сутки жертвами заболевания стали 29 граждан. Общее число инфицированных за тот же период возросло с 4,5 тысяч до 5,4 тысяч человек.

Кроме того, за день на сотню человек увеличилось число заболевших, находящихся в тяжелом состоянии. В настоящий момент оно составляет 400 человек.

Напомним, что суммарное количество заражений COVID-19 за пределами Китая превысило число заболевших в КНР. Наибольшее распространение с географической точки зрения коронавирус получил в Европе, где случаи инфицирования зарегистрированы во всех странах, кроме Черногории.