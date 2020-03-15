Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Сейчас врачи оценивают состояние Педро Санчеса и Бегоньи Гомес как хорошее.
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Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса - 45-летняя Бегонья Гомес заболела коронавирусом. Об этом пишет Europa Press, ссылаясь на официальный офис главы правительства.
По данным информагентства, Гомес ранее прошла тест на выявление опасной инфекции, который дал положительные результаты.
Медики оценивают состояние Педро Санчеса и Бегоньи Гомес как хорошее. Сейчас супруги находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения инструкциям.