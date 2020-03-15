Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Роман Захаров
02:32 15.03.2020
Сейчас врачи оценивают состояние Педро Санчеса и Бегоньи Гомес как хорошее.
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
© Фото: DyD, Fotografos, Geisler-Fotopress, globallookpress

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса - 45-летняя Бегонья Гомес заболела коронавирусом.  Об этом пишет Europa Press, ссылаясь на официальный офис главы правительства.

По данным информагентства, Гомес ранее прошла тест на выявление опасной инфекции, который дал положительные результаты.

Медики оценивают состояние Педро Санчеса и Бегоньи Гомес как хорошее. Сейчас супруги находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения инструкциям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2020, 14:54
В КС поступил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию
Дата15.03.2020, 00:43
Стрельба из «Рефлекса» и пулеметов: приморские танкисты испытали новый Т-80БВМ на полигоне Бамбурово
Дата13.03.2020, 18:07
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
02:32 В стране и мире
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
02:29 Спорт
«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса
02:20 В стране и мире
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
02:00 В стране и мире
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тысячу
01:55 В стране и мире
Греция закрывает пляжи и горнолыжные курорты
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:32 В стране и мире
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
02:20 В стране и мире
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
02:00 В стране и мире
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тысячу
01:55 В стране и мире
Греция закрывает пляжи и горнолыжные курорты
01:14 В стране и мире
Видео
Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на видео
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на видео
В Чили обнаружили уникальный советский автомобиль
Видео
Юный «шеф»: в Москве усадивший маленького сына за руль таксист попал на видео
«Неконтролируемый прикол»: группа Little Big рассказала о своем пути на «Евровидение»
Под грифом «Cosmic»: рассекреченный российский разведчик рассказал, как добывал секреты НАТО
Приключения Мэри Поппинс: актрису Андрейченко задержали в Мексике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.