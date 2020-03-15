Посол США: Трамп приветствовал идею Путина созвать саммит большой «пятерки»

Президент США Дональд Трамп приветствовал идею российского коллеги Владимира Путина созвать саммит большой «пятерки» и провести его во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил американский посол в РФ Джон Салливан.

По его словам, формат подходит для обсуждения вопросов, связанных с контролем над вооружениями.

«На самом деле эту тему поднял президент Путин, когда я 5 февраля вручал ему свои верительные грамоты. Мне выпала честь пообщаться с ним в тот день, и он сам упомянул контроль над вооружениями как одну из тем саммита», - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Салливан добавил, что повестка встречи - очень важный вопрос, который еще предстоит обсудить. Точное место и время проведения саммита пока не согласованы, уточнил он.

Предложение созвать в 2020 году саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН Путин озвучил 23 января во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ранее идею президента оценил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.